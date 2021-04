publié le 16/04/2021 à 12:08

Cela fait maintenant plus de trois jours que Mia Montemaggi, huit ans, et sa mère, qui n'était pas autorisée à la voir seule, n'ont pas été retrouvés. Devant la presse, le procureur de la République d'Épinal, Nicolas Heitz, a indiqué qu'un départ vers l'étranger "n'était pas exclu".



Celui-ci a par ailleurs détaillait les informations connues quant au possible mode opératoire de cet enlèvement. Trois hommes suspectés d'être les ravisseurs ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ceux-ci auraient été directement sollicités par la mère de Mia, qui n'avait pas le droit de voir sa fille seule, via Internet. Ils étaient par ailleurs fichés par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et appartiendrait à la mouvance survivaliste.



Certains des suspects ont reconnu que "l'opération avait été préparée conjointement", a précisé Nicolas Heitz. Un quatrième homme a par ailleurs était placé en garde à vue. Aucun des suspects ne présentent d'antécédents judiciaires.