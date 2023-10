Les infos de 18h - Disparition de Lina : pourquoi l'enquête pourrait être longue selon la justice

Voilà neuf jours que la jeune fille a disparu, et le parquet de Strasbourg prévient d'ores et déjà : l'enquête sur la disparition de Lina sera longue. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte depuis hier, dimanche 1er octobre. À l'heure actuelle, aucune piste n'est écartée ou privilégiée. Mais l'on s'oriente, selon la justice, vers des investigations de longue haleine. Ce lundi 2 octobre, RTL s'est rendu sur place, à Saint-Blaise-la-Roche, où l'adolescente devait prendre son train.

Ce qui rend cette enquête si délicate, c'est avant tout son manque d'éléments matériels. Sur la départementale, ou dans la forêt, où Lina a effectué son trajet à pied, il n'y a aucune caméra de vidéosurveillance. Aucune caméra n'est d'ailleurs installée dans les quatre hameaux de Plaine. La seule caméra exploitable est celle d'un distributeur bancaire, à Saint-Blaise-la-Roche.

Pas d'images, ni de téléphonie, car le portable de Lina a été coupé à 11h22 dans le secteur. Et dans cette vaste zone montagneuse, les émetteurs sont peu nombreux et ne sont pas aussi précis qu'en ville. Sur le parcours, aucune trace de lutte, ou d'accident.



Lina, elle m'a fait un coucou en passant, dans une voiture foncée. Robert, l'un des derniers témoins à avoir vu Lina

Restent donc les témoignages, extrêmement rares. Seules deux personnes ont croisé la jeune Lina ce matin là sur la route. L'adolescente semble s'être volatilisée.