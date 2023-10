Gendarmerie : ce que l'on sait des 200 nouvelles brigades installées à travers le pays

Emmanuel Macron est dans le Lot-et-Garonne ce lundi 2 octobre, pour annoncer l'installation de 200 nouvelles brigades de gendarmerie à travers toute la France. C'est la concrétisation d'une promesse de campagne. Concrètement, il y aura deux types de brigades installées sur le territoire, d'abord, des brigades fixes de façon assez classique, dans un bâtiment avec une dizaine de gendarmes installés dans chacune d'entre elles. Et puis, plus étonnant et original, il est prévu de déployer des brigades mobiles en camion. Plus ou moins 6 gendarmes seront présents à bord pour sillonner les petites routes du département et se déplacer de petites communes en petites communes.

Que ce soit une nouvelle brigade fixe ou mobile, il s'agira quoi qu'il en soit de vrais gendarmes armés et équipés. Sur ces brigades roulantes en camion, l'Élysée parle de prolongement d'une brigade physique avec tout l'équipement nécessaire à bord de ce camion pour déposer une plainte, une main courante, effectuer un signalement ou tout simplement avoir un renseignement. Les toutes premières brigades vont être mises en place le mois prochain.

Par contre, le déploiement total de ces 200 brigades doit se faire d'ici 2027. Un délai qui permettra de recruter plus de 2.000 gendarmes supplémentaires pour remplir justement ces brigades. Afin de choisir où elles seront installées, l'Élysée explique avoir regardé la carte de la délinquance, les endroits les plus criminogènes et l'avoir recoupée avec la carte des brigades déjà installées pour choisir les lieux les plus isolés.

L'idée est de proposer un meilleur maillage du territoire, rapprocher au maximum l'offre de sécurité des territoires les plus enclavés et éviter aux habitants d'un petit village par exemple, de faire 30 kilomètres en voiture pour déposer plainte. Ce déploiement va donc concerner des zones rurales, bien sûr, mais également des quartiers en périphérie des zones urbaines.

