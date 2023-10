Cyberharcèlement contre Magali Berdah : le rappeur Booba mis en examen

Le rappeur Booba a été interrogé lundi 2 octobre par un juge d'instruction et mis en examen pour cyberharcèlement à l'encontre de l'influenceuse Magali Berdah, ont indiqué des sources proches du dossier à l'Agence France-Presse.



Cette mise en examen fait suite à de nombreuses plaintes de la part de la femme d'affaires âgée de 41 ans et fondatrice de Shauna Events, une agence spécialisée dans les relations entre les personnalités issues de la TV et les marques. L'artiste se défend, se présentant plutôt comme "un lanceur d'alerte" agissant contre ceux qu'il appelle "les influvoleurs".

Le rappeur a également déposé plainte contre X pour dénoncer, selon lui, des pratiques commerciales trompeuses de Shauna Events, engendrant l'ouverture d'une enquête préliminaire en septembre 2022 à Grasse (Alpes-Maritimes).



