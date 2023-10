Disparition de Lina : où en est l'enquête ?

DISPARITION DE LINA - "On veut que ce cauchemar s'arrête", clame la mère de l'adolescente

DISPARITION DE LINA - "On veut que ce cauchemar s'arrête", clame la mère de l'adolescente

Les recherches sont toujours en cours après la disparition de Lina. La jeune fille, âgée de 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis plus d'une semaine. L'adolescente a disparu, dans la matinée du samedi 23 septembre, entre son domicile, situé dans la commune de Plaine, et la gare de Saint-Blaise-la Roche, dans le département du Bas-Rhin. Après plusieurs jours d'investigations, l'enquête autour de la disparition de l'adolescente a pris une nouvelle tournure ce dimanche 1er octobre.

Une information judiciaire a été ouverte pour "enlèvement ou séquestration". La "flagrante de disparition inquiétante" ne pouvait être ouverte que pendant huit jours. Le parquet de Saverne s'est dessaisi de l'affaire au profit de celui de Strasbourg. Deux juges d'instruction ont été co-saisis pour diriger les recherches. Le lendemain de la disparition de l'adolescente, un avis de recherche avait été lancé pour tenter de retrouver la jeune Lina.

Au cours du week-end, une maison du hameau de Diespach, sur la commune de Plaine, a été passée au peigne fin. Mais cette piste a été refermée, a indiqué l'AFP, confirmant une information du Parisien. Dans cette affaire, aucun individu n'a, pour le moment, été placé en garde à vue.

Des véhicules fouillés

L'enquête est actuellement confiée aux gendarmes de la section de recherches de Strasbourg et du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin. Depuis la disparition de l'adolescente, plusieurs battues ont été organisées afin de collecter des indices pour tenter de retrouver Lina. Elles sont restées sans succès à ce stade de l'enquête. Des points d'eau, des bennes de la déchetterie de la commune ainsi que plusieurs véhicules ont fait l'objet de plusieurs vérifications ces derniers jours.

Les enquêteurs se sont notamment concentrés sur des Renault Clio. Mais peu avant la disparition de Lina, une adolescente du même âge que