Les disparus de Boutiers, 48 ans de mystère

et Marie Bossard

publié le 16/12/2020 à 21:05

Le 24 décembre 1972, la famille Méchinaud, les parents et les deux enfants de 7 et 4 ans passent la soirée du réveillon chez un couple d'amis. Les deux familles se connaissent bien. Les deux pères travaillent ensemble à l'usine d'emballage Saint Gobain de Châteaubernard. La soirée se passe sans encombre et dans la bonne humeur. Jacques Méchinaud, le père de famille, fait même trainer la soirée en longueur alors qu'il sait que son ami travaille tôt le lendemain.

Aux alentours de 2 heures du matin, toute la famille Méchinaud prend congé de leurs hôtes et monte dans leur véhicule, une Simca 1100 de couleur grenat. Il n'y a que trois kilomètres entre les deux domiciles. Pourtant, personne ne va jamais les revoir.

Près de 50 ans après les faits, cette histoire hante toujours la région. L'enquête n'a jamais été véritablement refermée, une nouvelle piste a même été de nouveau suivie en juillet 2020. Cette énigme criminelle parfaite a-t-elle une chance d'être résolue un jour ?

Nos invités

Daniel Bozec, journaliste à Sud-Ouest.

Robert Richard, maire de Boutiers en 1972.

