Les infos de 18h - Disparition d'Émile : pourquoi une information judiciaire a été ouverte

Une voiture de gendarmerie et des volontaires à la recherche du petit Émile

Dix jours après la disparition du petit Émile, une information judiciaire a été ouverte mardi 18 juillet après-midi. Le dossier, teinté de mystère avec aucune piste pour le moment, est désormais confié à deux juges d'instruction. Le procureur de la République a confié que cette situation est "exceptionnelle", l'ouverture d'une information judiciaire intervenant dans la plupart des cas après une infraction pénale. Dans le cas de la disparition du petit garçon de deux ans et demi, "la complexité de l'affaire" a convaincu le procureur de saisir deux juges d'instruction. L'intitulé de l'enquête ne change cependant pas : recherche des causes de disparition inquiétante.

Les enquêteurs ont épluché pendant huit jours, 24h sur 24, plus de 1.400 signalements téléphoniques reçus dans le cadre de l'appel à témoins. Ils ont analysé 1.600 appels ayant borné dans le secteur au moment de la disparition du petit Émile. Le procureur a également confié que l'enquête a longtemps étudié la piste animalière, l'enfant ayant pu être blessé par un chien ou un loup. Les enquêteurs ont aussi fouillé le darknet et examiné des images satellites, mais là encore sans résultat. Après dix jours d'investigations, le procureur le concède : "L'affaire est grave et c'est un mystère total."

