publié le 27/08/2020 à 18:48

Le mystère des chevaux mutilés et tués en France s'épaissit de jour en jour. Une trentaine de cas ont été constatés depuis le début de l'année, et le rythme des agressions semble s'accélérer. Les plus récentes ont eu lieu en Saône-et-Loire, une ponette a été retrouvée morte et mutilée. À Sainte-Eusèbe (Saône-et-Loire), le propriétaire d'un cheval dont l'oreille a été sectionnée s'est exprimé au micro de RTL.

Cette blessure, Thomas en est convaincu, c'est bien l'oeuvre de l'Homme. "Quand ils entendent du bruit, les chevaux sortent la tête naturellement pour voir ce qui se passe et là ils ont dû attraper l'oreille et mettre un coup de couteau ou de serpe. S'être fait ça dans son boxe ici, je ne vois pas comment", explique-t-il.

C'est la première fois qu'un de ses 30 chevaux a été attaqué, alors Thomas a fait installer 7 caméras mercredi 26 août, et il ne compte pas en rester là. "Maintenant je dors dans l'écurie. Je veux les avoir, je ne veux pas laisser passer ça", martèle t-il. Une enquête de la gendarmerie de Montceau-les-Mines a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs de ces agressions.

À écouter également dans ce journal

Paris - Jean Castex a indiqué qu'à Paris, "le préfet, après concertation avec la maire (Anne Hidalgo), va étendre le port du masque dans l'ensemble de la capitale", et dans la petite couronne. Une obligation qui concernait jusque-là seulement quelques zones.

Chasse - Le président Emmanuel Macron a décidé d'interdire la chasse à la glu pour les grives et les merles en 2020, a annoncé l'Élysée ce jeudi 27 août. "Une victoire" pour la ligue protectrice des oiseaux.

Tour de France - Le préfet des Alpes-Maritimes a dû prendre des dispositions concernant le protocole sanitaire du départ du Tour de France 2020 ce samedi. Ne vont subsister que deux petites tribunes de 50 places à l'arrivée à Nice.