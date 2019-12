Grève RATP : les prévisions de trafic du lundi 23 décembre

publié le 22/12/2019 à 17:29

Après la journée particulièrement noire ce dimanche (où seulement deux lignes de métro circulaient, ndlr), le trafic de ce lundi 23 décembre reprend sur les mêmes bases que les semaines précédentes à la RATP. La circulation sera donc toujours très compliquée sur l'ensemble du réseau. À deux jours de Noël, 6 lignes de métro seront totalement fermées (3bis, 5, 6, 7bis, 12, 13).

La 1 et la 14, lignes automatisées, fonctionneront correctement. Sur les lignes 4, 7, 8 (entre Créteil-Pointe du Lac et Reuilly-Diderot) et 10, il y aura un métro sur 3 de 6h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h30. Sur la ligne 3 entre Havre-Caumartin et Pont de Levallois, il y aura 1 métro sur 5 l'après-midi. Prévoyez 1 train sur 5 sur la 11 de 6h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h30. Attendre un train sur 4 le matin sur la 11 et 1 train sur 3 le matin sur la 2 seulement entre Anvers et Porte Dauphine.

Pour les lignes de tramway ouvertes toute la journée, le trafic sera normal sur les lignes 2, 5, 6, 7 et 8. La RATP prévoit un trafic "quasi normal" sur les lignes 1, 3a et 3b. Le RER A, sera ouvert de 06h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30 avec 1 train sur 2 en moyenne. Il y aura 1 trains sur 3 aux mêmes horaires sur le RER B. L’interconnexion est suspendue à Gare du Nord.



Enfin, 2 bus sur 3 circuleront, et le trafic sera normal pour l'OrlyBus et le RoissyBus.

