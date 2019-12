Le couturier français Emmanuel Ungaro est décédé à l'âge de 86 ans

publié le 22/12/2019 à 16:19

C'est un grand nom de la haute couture française qui s'est éteint. Le créateur d'origine italienne Emmanuel Ungaro est décédé ce samedi 21 décembre à Paris à l'âge de 86 ans. C'est la famille du couturier qui a annoncé la triste nouvelle.

Emmanuel Ungaro, qui avait quitté le monde de la mode depuis 2004, était "affaibli" depuis deux ans, a précisé une source familiale à l'AFP. Né le 13 février 1933 à Aix-en-Provence (sud) dans une famille immigrée italienne, il s'était installé à Paris en 1956, où il avait été formé par le couturier espagnol Cristobal Balenciaga.

On le surnommait l'empereur du plissé et du drapé, mais Emmanuel Ungaro était d'abord un grand coloriste qui aimait les vêtements souples et ce dès ses premiers défilés en 1965. "On ne peut plus supporter des vêtements rigides, pesants et inutiles, mais par contre, superposer les vêtements avec des jeux de couleurs, des jeux de dessins qui créent une femme", expliquait-il.

Dans les années 80, Ungaro fut le premier à juxtaposer pois et rayures, à mélanger l'orange et le violet, mais avec rigueur. "Ce n'est pas seulement la mienne de rigueur. Elle doit s'accompagner de la rigueru que les femmes vont devoir mettre dans leur propre vie", disait-il encore.