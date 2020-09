publié le 25/09/2020 à 18:46

Après l'agression de deux personnes perpétrée le 25 septembre à Paris dans le XIe arrondissement, deux personnes ont été interpellées. Deux hommes, l'auteur présumé de l'attaque arrêté juste après les faits et un possible complice. Les images de vidéosurveillance de la RATP les montrent en train de discuter ensemble. Tous deux doivent être entendus par la brigade criminelle de Paris mais le principal suspect a d'ores et déjà reconnu les faits.

Cet homme avait le visage taché de sang ce qui permet de penser qu'il est bien celui qui a porté les coups de hachoir. Peu après son interpellation près de l'opéra Bastille, il a reconnu avoir été l'auteur des faits mais il n'a pas encore été auditionné par la BRI.

Cet homme de 18 ans né au Pakistan n'est pas connu pour des faits de radicalisation et n'est pas fiché S. Seulement pour des faits de droit commun notamment pour port d'arme blanche.

Quant au rôle du second suspect, il est encore flou. Cet homme de 33 ans d'origine algérienne, inconnu des services de police a été vu sur les images de vidéosurveillance du métro. Tous deux attendent leurs avocats et interprètes.

