Attaque à Paris : "J'ai vu une dame ensanglantée", témoigne un riverain

publié le 25/09/2020 à 15:48

Claude Ibanez habite dans la rue Nicolas Appert à Paris, près des anciens locaux de Charlie Hebdo. C'est dans ce secteur du XIe arrondissement de Paris qu'a eu lieu une attaque à l'arme blanche en fin de matinée ce vendredi 25 septembre. Deux personnes ont été grièvement blessées.

Claude a ainsi pu voir la fin de l'attaque depuis ses fenêtres. "J'ai entendu des cris, des hurlements de la part de cette dame et donc j'ai ouvert la fenêtre et vu cette dame ensanglantée, blessée à la tête, au visage", confie le riverain sur RTL. Il explique qu'elle "hurlait puis est tombée et que des personnes sont venues la secourir et l'ont fait rentrer dans une usine juste en face".

"En même temps j'ai vu plusieurs personnes avec des barres de fer courir après ce que j'ai supposé être l'assaillant", témoigne-t-il. Le riverain raconte que quand il a vu la victime, "elle était déjà seule et des personnes la secouaient". Concernant l'intervention des secours et de la police, elle a été efficace selon le témoin. "J'ai le souvenir des attaques de Charlie Hebdo car j'habitais déjà là et je peux vous dire que c'était beaucoup plus rapide" cette fois, a confié Claude.