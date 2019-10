publié le 04/10/2019 à 18:02

L'enquête progresse, un peu plus de 24h après l'attaque au couteau qui a fait 4 morts dans les locaux de la préfecture de police. Le profil de l'assaillant est désormais connu : il s'agit d'un agent administratif de 45 ans, informaticien aux services du Renseignement, et converti à l'Islam depuis quelques mois.

Après la perquisition de son domicile jeudi 3 octobre, le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête, a-t-on appris ce vendredi. Cela veut dire que la justice dispose désormais d'éléments suffisamment probants pour accréditer la piste terroriste.

On sait que l'assaillant s'est converti à l'Islam depuis près de 18 mois, mais les enquêteurs travaillaient depuis hier pour tenter de savoir si l'homme avait pu montrer des signes de radicalisation. La Brigade criminelle a examiné notamment tout le matériel informatique saisi chez lui et a interrogé ses proches et ses collègues pour tenter de comprendre ce qui l'a poussé à se lancer dans ce périple meurtrier.

Très agité la veille de son passage à l'acte

En garde à vue, sa femme a raconté que le tueur était très agité la veille de son passage à l'acte. Un homme prostré devant son ordinateur une heure avant les faits, seul dans son bureau selon nos informations.

À partir de maintenant, ce sont désormais des magistrats spécialisés appartenant au tout nouveau parquet national antiterroriste qui vont diriger l'enquête, qui a de ce fait été reprise sous les qualifications "d'assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle".

