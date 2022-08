Un accident particulièrement meurtrier s'est produit dans l'après-midi du vendredi 19 août sur la RN20, qui traverse l'Ariège et relie Toulouse à l'Andorre, au niveau de Savignac-les-Ormeaux. Peu avant 16 heures, deux véhicules se sont percutés en face-à-face. Ce choc frontal a provoqué la mort de six personnes, selon le maire de la commune.

Le bilan pourrait néanmoins s'alourdir. Quatre autres personnes ont été blessées lors de cet accident. Plusieurs camions de pompiers et un hélicoptère ont été dépêchés sur place et poursuivent actuellement leur opération. Le temps de cette évacuation, la RN20 reste totalement bloquée au niveau d'Ax-les-Thermes.

Selon les informations de France Bleu Occitanie, qui a révélé l'information dans l'après-midi, l'une des deux voitures était un monospace occupé par des Espagnols. De plus amples informations seront données vendredi en fin de journée lors d'un point presse.

À écouter également dans ce journal

Police - Un homme est décédé et en autre en état de mort cérébrale après des tirs policiers lors d'un refus d'obtempérer survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à Vénissieux.

Guerre en Ukraine - Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone ce vendredi 19 août au sujet de la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

Circulation - 354 personnes ont perdu la vie sur les routes en juillet, soit 38 victimes de plus qu'à la même période l'année dernière.

