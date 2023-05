Près de 2.000 personnes demandent un procès pénal pour juger des hauts fonctionnaires, des médecins ou des industriels qui, selon elles, ont retardé l'interdiction de l'amiante. Une demande refusée une nouvelle fois par la justice.

Pierre Pluta, 77 ans, président d'une association de victimes, et souffrant d'une maladie pulmonaire, a fustigé cette décision : "On s'y attendait, mais à côté de ça, en tant que victimes, on ne peut pas accepter, ni dire 'on comprend une telle décision'. Mais qu'est-ce que c'est que cette justice qui n'a pas réussi, en 25 ans, de faire en sorte de trouver les réponses aux questions qu'elle pose aujourd'hui ?"

Et d'ajouter : "Ce qu'on demande nous, c'est d'entendre ces personnes, de dire pourquoi ils ont réagi comme ça ? Parce qu'on a les preuves, les documents existent, qu'elles ont tout fait pour ne pas que l'amiante soit interdite pendant une très longue période. Et aujourd'hui, on nous dit 'attendez, vous n'apportez pas les preuves', c'est aberrant. Je ne baisserai pas les bras, je l'ai promis aux victimes."

À écouter également dans ce journal

Rennes - La maman de l'enfant de 14 ans, vivant reclus chez elle, a réfuté toute maltraitance. Elle a été mise en examen pour soustraction à ses obligations, privation de soins et d'aliments.

Lyon - Un mineur de 17 ans a été mis en examen après quatre jours de garde à vue, dans l'affaire du meurtre sur un rond-point de la ville, le 12 mai dernier.

Teknival - Dans l'Indre, les "teufeurs" continuent à affluer, alors que déjà 20.000 personnes y sont. Trois personnes sont actuellement en urgence absolue.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info