Adolescent caché par sa mère à Rennes : ce que l'on sait de ses conditions de vie

Ce lundi 15 mai, la mère de cet adolescent rennais de 14 ans, qu'elle cachait depuis sa naissance, a été placée en garde à vue. Il y a presque un an, elle avait amené son fils aux urgences pédiatriques car il aurait été pris de malaises.

C'est à ce moment-là que les médecins découvrent ce jeune adolescent dans un état alarmant. Très amaigri, il présente également un retard intellectuel conséquent et s'exprime difficilement. D'après les enquêteurs, l'enfant n'était pas suivi par un médecin et n'allait pas à l'école. Il passait ses journées cloîtré dans sa chambre, sans lumière, avec peu de nourriture et sans interactions avec le monde extérieur.

L'été dernier, l'adolescent de 14 ans a été confié à l'Aide sociale à l'enfance et sa mère, âgée de 48 ans, doit être convoquée le 5 octobre prochain devant le tribunal correctionnel de Rennes pour soustraction à ses obligations légales, privation de soins et d'aliments compromettant la santé et l'éducation de son enfant. Dans l'attente de l'audience, elle a été placée sous contrôle judiciaire.



