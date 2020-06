publié le 26/06/2020 à 18:02

Le confinement aura permis une brève accalmie pour l'air de Paris. Mais après cette parenthèse de deux mois, le retour de la pollution a été bien plus brutal pour la capitale française qu'ailleurs en Europe, selon une étude réalisée par le Centre de recherche sur l’énergie et la qualité de l’air (CREA), publiée mercredi 24 juin.

Comme le rapporte notamment Le Monde, l'organisme de recherche indépendant, basé en Finlande, a comparé les niveaux de dioxyde d'azote (NO2), un gaz très toxique émis en grande partie par le trafic routier, des villes d'Europe de plus d'un million d'habitants, avant et après la levée des mesures de confinement. Résultat : à Paris, les concentrations de NO2 dans l'air ont plus que doublé (+118%) dès le déconfinement par rapport à la moyenne des trente jours de confinement durant lesquelles elles étaient les plus basses.

Les regains de pollution s'avèrent nettement moins importants dans d'autres villes européennes. À Bruxelles par exemple, les concentrations de NO2 n'ont bondi "que" de 88%. Derrière, on retrouve Milan (+73%), Madrid (+ 49 %), Londres et Munich (+ 34 %) ou encore Berlin, avec seulement 4%.

Une chute des concentrations de NO2

La CREA précise tout de même que le rebond conséquent de pollution à Paris s'explique par la chute toute aussi conséquente des concentrations de NO2 durant le confinement : moins 60% par rapport à la même période au cours des dernières années, contre 33% pour Londres, par exemple. Les concentrations en dioxyde d'azote restent par ailleurs bien plus importantes à Bruxelles, Milan et Munich.