L'ancien chef de l'État, accusé d'avoir tenté d'obtenir des informations sur une autre affaire le concernant auprès d'un magistrat en échange d'une promotion, avait été condamné à un an de prison ferme en première instance. Une culpabilité que Nicolas Sarkozy conteste.

Il s'est exprimé pendant dix minutes dans une colère outragée qu'il a essayé de cacher. "Je conteste ma culpabilité. Je conteste la peine avec la plus grande force. Je n'ai jamais corrompu personne, déclare-t-il. Le parquet financier m'a qualifié de délinquant chevronné."

Et d'ajouter : "Une corruption sans argent, sans avantage, sans victime. On me parle d'indices graves et concordants. Madame la Présidente, je suis avocat, quand on a des indices, on met en examen. Pour condamner il faut des preuves, où sont les preuves ?", s'exclame-t-il devant une salle bondée.

"Je suis venu ici défendre mon honneur bafoué", conclut l'ancien président de la République. Le procès doit s'achever le 16 décembre.

À écouter également dans ce journal

Norman Thavaud - Le vidéaste de 35 ans a été placé en garde à vue. Il est accusé de viol et corruption de mineurs. Les enquêteurs ont retrouvés six victimes potentiels, dont cinq ont porté plainte pour viol. Deux étaient mineures au moment des faits.

Attentats de Bruxelles - Le procès des attentats du 22 mars 2016 qui avaient fait 32 morts s'est ouvert ce lundi. Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau", a menacé de garder le silence pendant l'audience si les conditions de sécurité ne sont pas assouplies.

Accident sur l'A72 - Les conditions météorologiques ont provoqué un important carambolage près de Saint-Étienne, faisant un mort et trois blessés graves. Une trentaine de véhicules étaient impliqués ont été surpris par le verglas.

