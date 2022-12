Ce lundi 5 décembre, l'animateur Jean-Marc Morandini a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison assorti d'une période de sursis probatoire de deux ans. Il était jugé pour des faits de "corruption de mineurs" sur trois adolescents. Les faits se sont déroulés entre 2009 et 2016 et avaient eu lieu lors d'échanges électroniques ainsi que lors d'un casting organisé au domicile de l'animateur.

Pour rappel, l'un des adolescents avait expliqué que l'animateur lui avait demandé de se déshabiller et de mimer une scène de masturbation au cours d'une audition pour un tournage d'un film érotique. Il lui était aussi reproché des textos à caractère sexuel. Le présentateur a toujours nié avoir eu connaissance de l'âge des adolescents.

Lors du procès, il avait reconnu une "imprudence", mais s’était défendu en invoquant notamment "une forme d’humour". Le parquet avait alors requis un an de prison avec sursis contre cette figure bien connue du Paf.

La présidente de la Cour a estimé que Jean-Marc Morandini n'avait "amorcé aucune remise en question sur ces passages à l'acte transgressifs". Elle a néanmoins concédé que l'on ne pouvait pas le définir comme étant "un prédateur ou un pédophile".

