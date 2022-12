Crédit : Benjamin Polge / Hans Lucas via AFP

Un carambolage important impliquant une trentaine de véhicules a eu lieu ce lundi 5 décembre au matin, sur l'A72 au nord de Saint-Étienne. Cet accident possiblement lié au verglas a provoqué la mort d'une personne âgée de 71 ans et la fermeture d'une portion de cette autoroute, a appris l'AFP auprès des pompiers et de Vinci Autoroutes.

Trois personnes se trouvent en urgence absolue et quatre en urgence relative, selon le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS). 80 sapeurs-pompiers ont été envoyés sur place à bord de 35 véhicules. L'accident a eu lieu à hauteur de Veauchette, en direction de Saint-Étienne, entre un poids lourd et plusieurs voitures.

Bison Futé a averti de son côté du risque de verglas sur la route, l'A72 est coupée à la circulation dans les deux sens depuis environ 6h40 entre les sorties numéro 7 (Montbrison) et numéro 8 (Andrézieux-Bouthéon), précise Vinci Autoroutes.

