Au lendemain de l'arrestation de son fils, la maman du jeune garçon de 14 ans soupçonné de préparer un attentat est sous le choc. Son adolescent a été interpellé de manière musclée, à l'arrêt de bus, alors qu'il se rendait au lycée, sous les yeux de ses camarades et de sa sœur, qui a cru à un enlèvement.

Pour cette maman, les services de renseignement font une erreur : son fils n'est pas un apprenti-terroriste. C'est vrai, elle le reconnaît, il fabrique des pétards assez puissants, mais ce n'est absolument pas secret. Il le faisait sur la table de la cuisine et sa mère achetait même les produits nécessaires sur des sites Internet dits "grand public". Et comme celle-ci s'inquiétait des risques de blessures pour ses mains, il lui avait même dit qu'il achèterait des mèches plus longues, voire un détonateur. Ce sont autant d'éléments suspects pour les services de renseignement.

Ces anciens camarades confirment, eux, que c'est un élève brillant, un grand bricoleur passionné par les fusées et par les drones, au point d'essayer d'en fabriquer. Certains camarades évoquent également sa passion pour l'informatique : il passait beaucoup de temps sur son ordinateur. Il aurait notamment montré, pour plaisanter, des vidéos choquantes qu'il avait trouvé sur le web. Là encore, cela a pu constituer un élément troublant de plus pour les enquêteurs.

