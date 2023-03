JO Paris-2024 : la menace d'une attaque par drone prise très au sérieux

Une attaque perpétrée pendant les JO de Paris par des drones : ce scénario est pris en compte par les autorités françaises, qui promettent un dispositif de défense "inégalé". "C'est vraiment quelque chose que l'on prend très au sérieux, on travaille dessus depuis longtemps", a assuré un haut fonctionnaire à l'AFP.

Et d'ajouter : "Les JO sont une vitrine idéale, en mondiovision, et bien évidemment les services de sécurité travaillent sur tous les scénarios pour prévenir d'une éventuelle attaque. Et les drones sont très clairement sur le haut de nos priorités", résume le haut fonctionnaire.

Le spectre d'une attaque terroriste pendant des Jeux olympiques hante chaque pays-hôte depuis plus de 50 ans. En 1972 à Munich, l'attaque sanglante d'un commando palestinien contre la délégation israélienne, endeuille l'olympisme. En 1996, lors des JO d'Atlanta, une bombe explose dans un parc, tuant une personne et en blessant 111, un acte perpétré par un homme proche des mouvances chrétiennes extrémistes.

