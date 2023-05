Les maires de France sont plus que jamais en détresse. Le maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, a démissionné mercredi en raison de vives tensions autour d'un centre d'accueil pour migrants dans la commune. Sa maison avait même été partiellement incendiée fin mars, un acte qui n'est cependant pas isolé. Une enquête a été ouverte vendredi à Plougrescant dans les Côtes d'Armor, alors que les freins de la voiture de la maire Anne-Françoise Piedallu auraient été sabotés.

Un nouvel exemple a été révélé vendredi en Vendée, à Longeville-sur-Mer. Des coups de feu ont été tirés sur la façade de la mairie de cette commune, lors du week-end férié du 8 mai dernier. Cet acte de malveillance n’a fait aucun blessé, le bâtiment étant fermé à ce moment-là. La maire de Longeville-sur-Mer, Annick Pasquereau, a témoigné au micro de RTL.



"Ça aurait pu être catastrophique"

"Le premier impact que nous avons vu, le plus important, était sur une vitre qui a été brisée. Heureusement l'intérieur est bien solide et le drapeau n'a pas été endommagé. Mais les bris de verre sont restés à l'extérieur", a assuré la maire. D’autres vitres du hall du bâtiment, qui se trouvaient derrière les drapeaux français et européen, ont éclaté sous l’effet de la déflagration. "Si les services de la mairie avaient été présents, ça aurait pu être catastrophique", s'est inquiétée l'élue.

Le motif de ces tirs reste pour l'instant flou. "Est-ce que c'est la mairie qui était visée ? Des services de la mairie ? Ou moi en tant que citoyenne ou en tant que maire ? Je ne peux pas vous en dire plus puisque l'enquête se poursuit", a commenté Annick Pasquereau. La maire de la petite ville vendéenne a tout de même tenu à saluer le soutien reçu de la part de l'État : "Monsieur le préfet et monsieur le sous-préfet m'ont appelé. En Vendée, on se sent quand même aidé."

