"Par solidarité avec monsieur le maire de Saint-Brévin-Les-Pins, je vous remets mon écharpe tricolore." Catherine Vessy, maire divers gauche de la commune de Cénac, en Gironde, a renvoyé son écharpe tricolore à Emmanuel Macron. Dans une lettre ouverte publiée sur ses réseaux sociaux, elle s'émeut de la démission de son collègue Yannick Morez, jusqu'alors maire de Saint-Brévin.



L'élu a annoncé cette semaine démissionner de ses fonctions de maire, après avoir été la cible à de menaces de mort à plusieurs reprises. En mars dernier, une partie de son domicile ainsi que ses deux voitures avaient été incendiées. Un projet d'installation d'un centre pour migrants sur la commune et soutenu par la mairie était la source de ces violences.

"Je suis (...) profondément bouleversée par la démission de Yannick Morez. Je ne le connais pas personnellement, mais pourtant je fais miens ses propos et son désarroi", affirme-t-elle dans la lettre. Catherine Vessy rejoint son ex-collègue sur le manque de soutien des élus par l'État.

Les maires, "laissés-pour-compte de la République"

"Ce qui m'a touchée, c’est la violence qu’il a subi et ce sentiment d’extrême solitude qu’il a pu ressentir", précise l'élue au micro de France Bleu Gironde. Elle pointe les "responsabilités toujours plus grandes" des maires et les exigences plus importantes de la part des administrés.

"C’est un mandat d’une extrême solitude. (...) Nous sommes les laissés-pour-compte de la République", déclare-t-elle, espérant une prise de conscience de la part du gouvernement. Emmanuel Macron avait exprimé son soutien auprès de l'élu démissionnaire. Quant à Élisabeth Borne, elle s'était dite profondément choquée par la situation et a promis de "mieux protéger les élus."

