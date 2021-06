publié le 07/06/2021 à 13:24

On sait que certains dealers offrent des bons de réduction pour fidéliser la clientèle. Mais ils vont parfois jusqu'à entraver le travail de la police. À Cavaillon, dans le Vaucluse, dans une cité, des dealers ont été jusqu'à couler quatre dos-d'âne en béton pour ralentir les policiers.

Une opération maçonnerie suspecte a eu lieu de nuit dans une cité enclavée. Ces dos-d'âne en béton armés semblent destinés à se protéger de la police, mais pas seulement, comme l'explique Claude Simonetti, délégué USGP-Police du Vaucluse.

"C'était de beaux dos-d'âne, tout nouveaux, explique-t-il sur RTL. J'imagine que le but était de ralentir les véhicules police qui interviennent sur le secteur pour ce qui est des produits stupéfiants, mais on sait aussi qu'il y a eu des règlements de compte sur le secteur, peut-être donc pour éviter des représailles."

Les mystérieux dos-d'âne ont été enlevés sous bonne escorte par les services de la ville après quelques jours. Un soulagement pour les habitants des environs inquiets pour la carrosserie de leurs voitures.

