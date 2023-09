Les infos de 12h30 - Procès pour évasion : Redoine Faïd présente ses excuses à sa famille

Le procès de Redoine Faïd, jugé pour sa spectaculaire évasion en hélicoptère il y a cinq ans, a débuté mardi 5 septembre. Le braqueur multirécidiviste a pris pour la première fois la parole devant les Assises de Paris, vendredi 8 septembre. Avant de répondre aux questions de la présidente, Redoine Faïd a tenu à présenter des excuses auprès de sa famille. Il a demandé pardon à ses frères qu'il a entraînés dans sa chute, à ses neveux ou encore à la jeune femme qui l'a logé à la toute fin de sa cavale. "Cette évasion et cet appel de la liberté ont fait des dégâts. Je les ai fait souffrir", reconnaît le braqueur. "Je suis un drogué de la liberté, c'est une addiction qui me consume. Je ne suis pas fier de mon casier judiciaire", a assuré Redoine Faïd.



Le braqueur ne peut pas espérer une sortie de prison avant 2046, sans compter ce nouveau verdict. Mais il tient bon, malgré des conditions de détention parmi les plus dures du pays, avec un isolement total. "Ma priorité est de rester debout, de rester vivant", dit-il entre quelques sanglots. Ses mots ont visiblement marqué les jurés, il est attachant et intelligent et il le sait. Mais il agace aussi. "Vous savez madame la présidente, j'ai pris mes baskets pour l'audience. J'ai vu que les lumières s'éteignaient parfois dans la salle, on ne sait jamais s'il y a une occasion de s'évader", ose-t-il.

Redoine Faïd s'adresse également à Jacques Mariani dans le box, figure du grand banditisme corse. "Hé Jacques, t'as pris tes baskets ?", provoque-t-il. La présidente de la cour grimace et calme l'accusé qui s'est enfin décidé à parler, après cinq ans de silence. Redoine Faïd s'était évadé en hélicoptère de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en juillet 2018, grâce à l'aide de plusieurs complices. Il avait été arrêté après trois mois de cavale.

