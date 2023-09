À 51 ans, le braqueur récidiviste Redoine Faïd comparaît ce mardi 5 septembre devant les assises de Paris pour son évasion spectaculaire en 2018, sa deuxième en cinq ans. Son procès débutera dans la matinée au palais de justice historique de Paris, sur l'île de la Cité, sous haute sécurité. Invitée sur RTL, Plana Radenovic est la seule journaliste à avoir pu entrer en contact avec le braqueur. Elle décrit un homme "qui est à l'isolement depuis longtemps".

"Il ne ressemble pas à un braqueur récidiviste, il ne ressemble pas non plus à la personne qu'il était en 2010 lorsqu'on l'a vu courir les plateaux télé. Il ressemble à quelqu'un qui est à l'isolement depuis longtemps", raconte la journaliste. "Il a le teint un peu gris, verdâtre même, de quelqu'un qui ne voit pas le soleil. Il est amaigri et clairement il est vieilli".

"Il faut tout à fait comprendre la pénitentiaire qui gère la sécurité de cet établissement et qui n'a pas envie qu'il s'évade une troisième fois", estime Plana Radenovic. "Ce qui pose question, c'est l'accumulation de mesures coercitives. Outre l'isolement, il y a ce parloir hygiaphone donc le fait qu'il ne puisse pas toucher les membres de sa famille. Il y a fouilles à nu à répétition...", précise-t-elle, craignant pour l'intégrité du détenu. "Si on se place du point de vue des droits humains, ce régime en longue durée crée des séquelles psychologiques irréversibles".