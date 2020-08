publié le 04/08/2020 à 13:24

Un couple de retraité du sud de la Manche a remporté un bras de fer contre RTE, la filiale d'EDF. Il y a 5 ans, Daniel Roulette et son épouse avait porté plainte pour préjudice visuel et perte patrimoniale. Il faut dire qu'à 170 mètres de leur maison, avait été installé une ligne à très haute tension de 400.000 volts. Mais voilà RTE n'avait pas compensé la perte de valeur de leur logement.

Pour le couple, impossible de rester dans une maison avec un pilonne à moins de 200 mètres, ils ont donc été contraint de brader leur maison à 60.000 euros, loin des 180.000 euros estimés par une commission à l'époque. Un prix de vente loin des indemnisations prévues par RTE. Voilà pourquoi le couple avait porté l'affaire en justice qui vient de leur donner raison 5 ans plus tard.

"Enfin oui, mais néanmoins c'était stressant parce que la pression de RTE est grande", explique Daniel Roulette. "Tout était bon pour dissuader de poursuivre en justice. Je me suis obstiné et voilà le résultat. Moi j'ai demandé une solution amiable et ils n'ont jamais voulu", ajoute le retraité qui a finalement eu gain de cause.

À écouter également dans ce journal

Pas-de-Calais - Ce mardi 4 août, aux environs de 4h20 du matin, un homme de 54 ans a été tué, percuté par un poids-lourd, devant son fils de 18 ans, à Harnes (Pas-de-Calais). À l'arrivée des secours, ceux-ci n'ont pu que constater le décès de la victime, en arrêt cardio-respiratoire.



Coronavirus - Le Conseil scientifique a tenu à avertir les citoyens sur "l'équilibre fragile" de la France. Selon l'institution, il est toujours "hautement probable qu'une seconde vague épidémique soit observée à l'automne ou l'hiver".

Aides à domicile - Emmanuel Macron a commencé mardi à Toulon ses rencontres consacrées à l'aide à domicile des personnes âgées ou handicapées, à l'issue desquelles il devrait annoncer des mesures