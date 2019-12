Espagne : des voleurs rattrapés par un policier champion d'athlétisme

publié le 25/12/2019 à 04:20

Les voleurs n'imaginaient sûrement pas se faire rattraper par un policier champion du monde de course à pied. Et pourtant. Vendredi 20 décembre, à Séville, deux voleurs âgés de 33 et de 37 ans ont dérobé un sac contenant 3.000 euros à un homme sortant d'une banque avant de fuir en voiture, rapporte plusieurs médias locaux.

Très vite, la victime prévient la police locale qui retrouve la trace du véhicule. Les voleurs, réalisant qu'ils sont suivis, décident de sortir de leur voiture pour poursuivre leur fuite en courant. C'était sans savoir qu'un des policiers dans la voiture était champion du monde d'athlétisme 4x400, record d'Europe et champion d'Espagne de 400 mètres dans sa catégorie. Ce dernier les a rattrapé sans aucune difficulté.

À la chaîne de télévision Antena 3, le policier a concédé que la course, effectuée sur 200 ou 300 mètres, n'avait pas été trop dure pour lui. "J'ai certaines compétences", a-t-il plaisanté. L'histoire a été racontée sur le Twitter du service local des urgences.

Policía Local, tras una persecución por Nervión, detiene a dos varones (33 y 37) que acababan de robar un bolso con más de 3.000€ que un hombre acababa de sacar de una oficina bancaria en Av. de Andalucía #Sevilla#Gobernación @Ayto_Sevilla https://t.co/y5PjYr6wmy pic.twitter.com/sj0az6rvTg — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) December 21, 2019