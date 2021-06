C'est avec beaucoup d'humanité, après avoir rappelé le contexte de violences conjugales, de prostitution imposée et de viols pendant 20 ans, qu'Eric Jallet, l'avocat général, s'est interrogé sur la juste peine à infliger à l'accusée. Coupable d'un crime mais assorti de multiples circonstances atténuantes. Elle a tué pour protéger sa fille Carline, 14 ans à l'époque des faits, que Daniel Polette envisageait de prostituer avec sa mère.

Dans ces conditions très particulières, Valérie Bacot doit-elle retourner en prison ? Non a répondu l'avocat général qui a requis 5 ans de détention et 4 avec sursis, autrement dit, la liberté et la promesse d'une renaissance qui a provoqué son malaise selon son avocate Nathalie Tomasini :" c'est un choc qui a été terrible pour elle car Valérie pendait qu'elle méritait une peine, elle était totalement prête à retourner en détention aujourd'hui, elle avait ses affaires. Elle a eu un éblouissement, une crise d'angoisse."

Le SAMU est intervenu, Valérie Bacot va mieux et a retrouvé ses esprits. Elle se repose à l'intérieur du tribunal. L'audience, quant à elle, reprendra vers 13h avec les plaidoiries de ses avocates.

