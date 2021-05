publié le 13/05/2021 à 13:01

Le mystère demeure autour des circonstances du meurtre d'une jeune fille de 18 ans, retrouvée lundi dans une rue de Pontault-Combault en Seine-et-Marne. Elle a été identifiée mercredi et à ce stade, on sait qu'elle est originaire de Dunkerque et qu'elle y vivait avec sa mère.

Le meurtre a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dernier, mais rien n'explique pour le moment, la barbarie que la jeune fille a subie. Elle est morte étranglée, son visage était tuméfié. Elle a également subi des brûlures dans le dos après son décès. Et lors de sa découverte, son corps était partiellement dénudé.

Les enquêteurs ont également acquis la certitude qu'elle n'avait pas été tuée à Pontault-Combault, mais dans le département voisin de Seine-et-Marne. Aucun mobile pour le moment, mais aucun suspect non plus, les enquêteurs tentent de retracer son agenda de dimanche dernier, qui elle a vu, ce qu'elle a fait les heures précédant sa mort violente.

