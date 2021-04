Seine-et-Marne : appel à témoins après un accident mortel sur l’A6

publié le 20/04/2021 à 18:23

Un terrible accident de la route sur l'autoroute A6, a fait trois morts, une mère et ses deux enfants dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 avril. L'accident s'est produit en limite de la Seine-et-Marne et du Loiret, en direction de Paris, à hauteur de Chevry-sous-le-Bignon.

Ce mardi, selon les informations du Parisien, les militaires ont lancé un appel à témoins pour éclaircir les circonstances de ce drame. En cause notamment, l'attitude de cette mère de famille, qui au volant de sa Renault Twingo, s'était arrêtée en plein milieu de l'autoroute A6, entre minuit et 0h30.

Le véhicule avait été percuté par deux camionnettes et avait pris feu. Les deux enfants, âgés de 11 et 14 ans avaient été éjectés sur la route où ils ont perdu la vie, tandis que la mère était décédée dans les flammes, selon le quotidien local. Avec cet appel à témoins, les militaires cherchent à en savoir plus sur l'itinéraire et le comportement de cette dernière. A-t-elle eu un malaise, une panne, ou s'est-elle endormie ?

Si vous avez des informations sur cette Twingo bordeaux foncée, vous pouvez contacter les enquêteurs du peloton autoroutier de Nemours au 01.64.45.58.10.