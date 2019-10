publié le 21/10/2019 à 13:40

Étrange disparition de l'ancien acteur Gérald Thomassin. Il avait reçu un César dans la catégorie espoir en 1991 pour son rôle dans Le Petit criminel de Jacques Doillon. Il est introuvable depuis le 29 août. Ce lundi 21 octobre, une enquête pour enlèvement a été ouverte.



L'acteur n'a plus donné signe de vie depuis presque deux mois, il avait un rendez-vous judiciaire à Lyon dans le cadre d'une enquête pour un meurtre dont il est suspecté. Son colocataire se souvient ce jour-là de l'avoir emmené à la gare de Rochefort. Il l'a vu monter dans le train et depuis, plus personne ne sait où il est.

L'enquête d'abord ouverte pour disparition inquiétante est aujourd'hui élargie à une enquête pour enlèvement. Ça ne signifie pas qu'il y a un élément qui fasse penser à une piste criminelle mais ça va permettre à la police judiciaire de La Rochelle d'avoir plus de moyens pour tenter de percer le mystère.

Énième rebondissement dans la vie de cet homme brisé par la drogue. Gérald Thomassin est tombé dans une vie de marginal, abîmé par ses addictions. Malgré quelques tentatives de retour au cinéma, sa vie avait pris une tournure encore plus dramatique il y a 11 ans lorsqu'il a été accusé du meurtre d'une jeune postière à Lyon. Il avait fait deux ans de prison avant d'être relâché. Il voulait depuis se battre pour prouver son innocence.



À écouter également dans ce journal

SNCF - La direction affirme qu'il y aura des retenues de salaire pour les cheminots qui n'ont pas travaillé ces derniers jours. Tous les billets seront intégralement remboursés, a annoncé Guillaume Pépy. Par ailleurs, le trafic est normal pour les TGV, les Ouigo et les Transiliens. Ce sera toujours perturbé sur le réseau régional avec 3 TER sur 4 et 2 Intercités sur 3.

General Electric - Les salariés de la firme américaine sur le site de Belfort ont approuvé un plan de sauvetage ce lundi 21 octobre. 307 emplois sur les 792 menacés pourront être sauvés.

Aide à domicile - Le manque de personnel entraîne, dans 9 cas sur 10, des soins de moins bonnes qualités. Des salaires décents, des aides au transport et la fin du concours d’aide-soignant feront partie des propositions de la mission sur les métiers du grand âge confiée à l’ancienne ministre du Travail, Myriam El Khomri.