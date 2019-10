publié le 21/10/2019 à 10:29

Les témoignages sont glaçants. Une école de Verrières-le-Buisson (Essonne) qui se réclame de la pédagogie alternative Steiner-Waldorf, basée sur une grande liberté de l'enfant, est accusée d'avoir été le théâtre d'agressions sexuelles et de viols entre enfants. La direction de l'établissement aurait demandé aux parents de taire l'affaire, selon des témoignages recueillis par Le Parisien.

Selon le quotidien, une plainte a été déposée pour viol par les parents d'un enfant se plaignant de pénétrations digitales par plusieurs enfants. Une autre enfant dit avoir été amenée à l'écart par un autre enfant, qui lui a demandé d'"enlever sa culotte". D'autres parlent d'attouchements répétés sur le sexe ou les fesses.

Une maman d'élève explique : "Les enfants parlent de poings ou de doigts dans les fesses. On n'est pas simplement sur du touche-pipi." Le Parisien rapporte qu'après une réunion à ce propos, la direction a adressé un mail aux parents d'élèves indiquant que "le contenu des réunions doit rester entre adultes en faisant attention aux […] oreilles qui traînent".



Une organisation surveillée

La Cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip) a toutefois été saisie par un parent d'élève. La direction affirme avoir effectué les procédures "d'information préoccupante" prévues. L'affaire a été transmise aux services sociaux.

De son côté, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a déclaré au Parisien avoir reçu 11 saisines en 2018 et 15 depuis le 1er janvier 2019 au sujet des écoles Steiner en France. La direction de l'école Steiner de l'Essonne mise en cause assure que les enfants sont bien surveillés. Elle affirme que des mesures ont été mis en place pour lutter contre ce type de dérives.