Faut-il augmenter le salaire de nos élus ? Le président du Medef remet une pièce dans la machine. Une controverse récurrente, rallumée en plein cœur de l'été par Patrick Martin tout juste nommé à la tête de l'organisation patronale.

Selon lui entre la charge de travail et l'exposition médiatique, la rémunération des élus n'est pas suffisante. Patrick Martin pense qu'il faudrait augmenter les salaires pour pouvoir attirer les talents.

Mais combien gagnent les élus ? Les parlementaires (députés et sénateurs), perçoivent une indemnité de 7.500 euros bruts par mois. Pour les maires, c'est beaucoup plus variable. Le tarif est de 1.000 euros par mois pour un village de moins de 500 habitants et cela va jusqu’à 6.000 euros par mois, pour le maire d'une grande ville, de plus 100.000 habitants.

Pour ce qui est du président de la République, Emmanuel Macron, il gagne 15.000 euros bruts par mois.

La France, dans la moyenne européenne des salaires parlementaires

Cette indemnité présidentielle est montée à 20.000 euros sous le mandat de Nicolas Sarkozy, avant d’être réduite par François Hollande. Aujourd'hui, on parle de 180 000 euros annuels. À titre de comparaison, on est très loin du montant perçu par Emmanuel Macron en 2011 lorsqu'il travaillait pour la banque Rothschild : 1,4 million d'euros annuels.

Par rapport au reste de l'Europe, si on prend le salaire des parlementaires, la France est plutôt dans la moyenne européenne. En Europe, un député, gagne en moyenne 5,5 fois le salaire minimum dans son pays. Les députés français sont un petit peu en dessous. À titre d'exemple un élu allemand gagne environ 3 000 euros de plus que ses homologues à Paris.

