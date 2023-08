"Brégançon, c'est l'Elysée avec le soleil" : Macron de retour au fort, célèbre résidence des présidents

Selon Nice Matin, Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés samedi soir au fort de Brégançon, la résidence estivale des présidents, devenu un rituel pour le couple depuis 2018.

Ces prédécesseurs avaient en effet déserté Brégançon. Nicolas Sarkozy préférait le Cap Nègre et la villa de sa femme, Carla. François Hollande avait passé un séjour désastreux au fort en 2012 et n'y avait plus jamais remis les pieds. Emmanuel Macron, de son côté, a voulu renoué avec la tradition des présidents de la Ve République. Une retraite annuelle dans ce lieu avec ses deux plages privées et sa désormais célèbre piscine qu'il a fait construire pour 35.000 euros.

Au menu de cette quinzaine de jours : du repos en famille et quelques virées en mer sous l'oeil des paparazzi. Chaque année les mêmes images, celles d'un président enfourchant un jet ski lancé en pleine vitesse ou pagayant plus sagement à bord d'un canoë-kayak.

C'est surtout un lieu de travail durant l'été. "Brégançon, c'est l'Elysée avec le soleil" comme il l'a lui-même dit. Il en a d'ailleurs fait le décor de rencontres diplomatiques de premier plan ces dernières années.

Le chef de l'État va occuper ses prochains jours à suivre la crise diplomatique au Niger ainsi qu'à préparer les dossiers chauds de la rentrée.