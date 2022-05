Les infos de 12h30 - Chalon-sur-Saône : un homme tue 3 personnes avant de se suicider

En Saône-et-Loire, un homme a tué son ex-compagne, sa fille et sa secrétaire, et il s'est ensuite suicidé. Un suicide en Haute-Savoie, à 200 kilomètres des lieux des crimes, près de Chalon-sur-Saône. L'homme âgé de 38 ans a d'abord tué à coups de couteau son ex-compagne et sa fille de 5 ans dans l'ancien appartement familial qu'il occupait toujours depuis leur séparation.

Puis, il a donné rendez-vous à sa secrétaire d'auto-école pour lui faire subir le même sort. La séparation était tendue, voilà qui pourrait expliquer le drame familial mais le meurtre de l'une de ses salariées, Sarah, jeune mère de famille de 32 ans, intrigue le procureur de la République de Chalon, Patrice Guigon. "C'est assez inhabituel, notamment lorsqu'on a affaire à un homicide dans un cadre familial, conjugale. C'est une série d'homicides qui n'est pas ordinaire", dit-il.

Quant au meurtrier, il avait été condamné deux fois en 2009 et un épisode de violence contre sa compagne avait été signalé en octobre 2019.

À écouter également dans ce journal

Royaume-Uni - La reine Elizabeth II est absente ce mardi pour le discours du trône au Parlement, c'est le prince Charles qui la remplace dans le palais de Westminster, à côté de son fils, le prince William.

Paris - Le fils du Chef Yannick Alléno, âgé de 24 ans, a été tué par un chauffard qui est toujours en garde à vue.

Musée du Louvre - La présidente directrice générale du musée du Louvre, Laurence des Cars entend améliorer l'accessibilité du plus grand et beau musée du monde. Entrées, nocturnes, horaires...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info