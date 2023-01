Les infos de 12h30 - Calvaire du petit Yanis : 6 personnes jugées pour avoir violenté l'enfant

Ils ont fait vivre l'horreur au petit Yanis, âgé deux ans au moment des faits. Six personnes sont jugées à partir de ce lundi 9 janvier devant la Cour d'Assises de Douai, dans le Nord. C'est chez deux d'entre eux que le petit garçon avait été déposé par sa mère pour 15 jours de calvaire.

Le récit des violences subies par le petit-garçon est difficilement supportable. Des coups, des humiliations à répétition ont été infligés à Yanis, au foyer d'une marraine de substitution, lors de soirées, souvent sur fond d'alcool. La présidente raconte que les accusés l'utilisaient comme "un ballon de football". Ligoté et forcé à manger par terre, l'enfant ne "tenait plus debout" et présentait de multiples fractures.

Dans le box, le principal accusé s'est présenté en veste de survêtement, il reste tête baissée. Le visage tuméfié, il se serait fait corriger en prison. La mère de Yanis, une frêle jeune femme dépassée, est également poursuivie pour ne pas avoir dénoncé les violences. Tous reconnaissent les faits.

Sont également présents les enfants du couple accusé : 4 adolescentes, elles aussi victimes de maltraitance, qui sont les témoins directs des sévices subis par Yanis. L'une d'elles a perdu l'usage de la parole.

Son niveau de compréhension ne lui permet même plus de savoir ce qu'il s'est passé. Il n'a pas de ressenti, il est tellement traumatisé Maître Alain Reisenthel, avocat des parties civiles

Placé en famille d'accueil tout comme son frère, le petit Yanis, qui aura bientôt 7 ans, essaye difficilement de se reconstruire. Aujourd'hui, le garçon n'a plus aucun contact avec sa mère, mais les séquelles sont toujours énormes, selon l'avocat des parties civiles, Me Alain Reisenthel : "D'apparence, on dirait un petit garçon tout à fait normal. Mais, en réalité, il est physiquement, neurologiquement et psychologiquement atteint [...]. Son niveau de compréhension ne lui permet même plus de savoir ce qu'il s'est passé. Il n'a pas de ressenti, il est tellement traumatisé", explique le conseil.

