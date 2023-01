Pendant un an et demi, la justice a laissé la famille de Laurent Pasquali espérer son retour en vain. Le pilote de rallye a été assassiné en 2018. Un an plus tard, son corps était identifié, pourtant, pendant de longs mois, ses proches n'en ont rien su. Ils vont donc porter plainte contre l'État.

C'est par la presse que la mère de Laurent Pasquali a finalement appris l'assassinat de son fils en 2021. Pour rappel, fin 2018, le pilote est assassiné par une officine criminelle sur fonds de recouvrement de dette. Son corps est brûlé et enterré en Haute-Loire. Un an plus tard, ses ossements sont retrouvés puis identifiés grâce à l'ADN de la maman qui était prélevé dès la disparition.

Mais, la justice ne l'a pas prévenue. "J'ai une maman qui était âgée de 80 ans et qui laissait tous les soirs une place libre à table en espérant que son fils rentre à la maison", déplore son avocate. "La justice connaissait l'identification du corps, ne connaissait pas forcément les raisons mais en tout cas l'état, avec des balles qui ont aussi été retrouvées. On a préféré taire cette information à une maman. Pour moi, c'est inadmissible".

Selon les juges en charge du dossier, l'entourage du pilote a d'abord été soupçonné, mais aucun acte d'enquête sur la famille n'a été versé au dossier, selon l'avocate qui s'apprête à déposer une plainte pour faute lourde contre l'État.



Comme RTL le révélait ce matin, dans cette affaire un policier de la DGSI est mis en examen. Il est accusé d'avoir fourni l'adresse de Laurent Pasquali à ses tueurs en utilisant les fichiers de la police.

