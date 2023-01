Ce lundi 23 décembre, les amateurs flandriens de Pays de Cassel, qui jouent en sixième division, affrontent les stars du PSG. Une heure et demi ou plus pour le match d'une vie et peu importe le résultat, la fête sera grande.

Sur le terrain de Noordpeene, en pleine campagne flamande, ces amateurs nordistes ont du mal à rester concentrés. Au club, c'est l'effervescence depuis une semaine. "Pourquoi pas ? Je sais bien qu'ils sont meilleurs que nous mais quand même. Ça fait vraiment rêver", confie Brigitte, bénévole à la buvette. "On est un petit village, des amateurs. Là, c'est quand même des pros. Tout le monde ne parle que de ça".

Les joueurs pourront compter sur le soutien de plus de 30.000 personnes. Les billets et les places dans les bus se sont arrachés. "Il y a plusieurs mondes qui nous séparent", reconnaît Alexis Zmijak, capitaine de Pays de Cassel. "On le prépare assez sereinement parce qu'on sait qu'on n'a rien à perdre. C'est les meilleurs joueurs du monde. Mbappé champion du monde, Messi champion du monde… Il y a du Ballon d'Or carrément ! Ça va être le match de notre vie". Le coup d'envoi sera donné ce lundi à 20h45.

À écouter également dans ce journal

Tennis - Caroline Garcia tombe de haut, après une défaite en huitièmes de finale à l'Open d'Australie. La Française, 4e mondiale, a été éliminée par la Polonaise Magda Linette (45e) 7-6 (7/3), 6-4.

Réforme des retraites - Présenté ce matin en conseil des ministres, le projet de loi continue d'attiser la colère des syndicalistes qui veulent maintenir la pression.

Faits divers - Un policier de la DGSI a été mis en examen pour avoir fourni l'adresse d'un homme qui sera ensuite assassiné par une équipe de barbouzes francs-maçons.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info