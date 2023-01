Disparition d'Emanuela Orlandi : pourquoi le Vatican a-t-il ouvert une enquête ?

Jusqu'au mardi 10 janvier 2023, les portes du Vatican ne s'étaient jamais ouvertes sur cette affaire qui l'empoisonne depuis 40 ans. Après bien des tours et des détours, des dénégations et des silences, le Saint-Siège a officiellement lancé une enquête sur la disparition d'Emanuela Orlandi, 15 ans, fille d'un fonctionnaire du Vatican, évaporée dans les rues de Rome à l'été 1983.

À l'époque, l'affaire a éclaboussé le Saint-Siège. Les enquêteurs ont penché sur la thèse d'un enlèvement et d'une séquestration après un appel lancé par le pape Jean-Paul II. Dès lors, même les services secrets italiens s'intéressent au dossier. La famille de la disparue est aussi troublée par les paroles du pape. Ce dernier a bousculé l'affaire dans une autre dimension.

Des scénarios ahurissants sont apparus. Enlevée et tuée par un mafieux qui voulait faire chanter le Saint-Siège ou encore par des prélats pédophiles ? "Malheureusement, le temps a fait son œuvre, explique Jérôme Gautheret, ancien correspondant du Monde à Rome, dans L'heure du crime. "Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est cette même mécanique. On a toujours l'idée que quelqu'un sait et se tait et du coup, on a l'impression que toutes les personnes qui se taisent, savent".

Plusieurs fouilles ont lieu derrière les murs du Vatican, mais jamais le corps de la jeune Emanuela n'a été retrouvé. Pietro Orlandi, le frère aîné d'Emanuela a toujours subodoré que la disparition de sa sœur était le fruit d'une sombre affaire d'intérêts mêlant le crime organisé, l'église et la politique. Sa sœur aurait servi de monnaie d'échange et d'objet de chantage.

L'entêtement de la famille Orlandi a fini par payer. 40 ans après les faits, le Saint-Siège ouvre une enquête. Seulement, les derniers témoins s'éteignent les uns après les autres, laissant les proches de la famille désemparés.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Nicolas Sénèze, journaliste, ancien correspondant au Vatican pour le journal La Croix.

- Jérôme Gautheret, rédacteur en chef au Monde et ancien correspondant à Rome au Monde (de 2006 à 2012).

- Laura Sgro, avocate de la famille d’Emanuela Orlandi.



