INVITÉ RTL - Énergie : "Si on renégocie les contrats, il y aura une perte sèche pour les fournisseurs", dit Géry Lecerf

Les fournisseurs d'énergie ont fait un premier pas vers les TPE après le "coup de gueule" du gouvernement, acceptant un plafonnement du prix de l'électricité à 280 euros du mégawattheure. Cette mesure concerne 600.000 TPE en France, dont les petites boulangeries. Invité de RTL ce lundi 9 janvier 2023, Géry Lecerf, Président de l’AFIEG, Association française indépendante de l’électricité et du gaz, explique que "si jamais on vous demande de renégocier un contrat, ça veut dire que toutes les énergies que vous aviez prévu dès que vous aviez acheté, vous allez devoir la revendre sur les marchés. Mais ces prix de marché ont baissé".

"Si on renégocie tous les contrats aujourd'hui, il y aura une perte sèche pour les fournisseurs. À l'arrivée il y a aura une compensation de l'État" et donc du contribuable, selon lui. "La réalité, c'est qu'il y a une diversité de fournisseurs qui n'ont pas tous la même structure, qui ne sont pas tous producteurs d'ailleurs, qui ont des activités indépendantes et qui effectivement doivent rester sérieux", ajoute-t-il.

Géry Lecerf comprend que, "en faisant ces raccourcis, ça puisse choquer", mais selon lui "on ne peut pas demander d'avoir des fournisseurs solides capables de résister à la crise. Il y a eu des cas où l'État, acheteur lui-même, a été pris à défaut par des fournisseurs non sérieux et on ne peut pas leur demander d'être solides et de leur infliger des mesures économiques qui ne correspondent pas à la réalité de leur activité, à la réalité de leurs risques".

