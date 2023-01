Malgré trois refus au cours des dernières années, Pierre Alessandri va finalement bénéficier d'un aménagement de peine. Condamné à la prison à perpétuité en 2003 pour l'assassinat du préfet Claude Érignac en 1998, ce membre du commando corse responsable de la mort du magistrat va pouvoir bénéficier d'une semi-liberté probatoire.

Plus concrètement, cela veut dire que Pierre Alessandri va pouvoir sortir de prison la journée, chercher et trouver un travail dans le domaine de l'agriculture. Il devra néanmoins retourner dormir en prison. Ce n'est que dans un an qu'il pourra prétendre à une libération conditionnelle, avec néanmoins un suivi et un certain nombre d'obligations pendant près de dix ans.

Pour son avocat, les magistrats ont, cette fois-ci, respecté le droit, sans se focaliser sur le caractère si particulier de l'affaire. "C'est le soulagement après 25 années de vie de ce dossier. Cela va lui permettre de retrouver en partie la liberté et cela va surtout permettre de débloquer la situation en Corse, notamment dans les relations entre les élus locaux et le gouvernement".

En avril 2022, il avait été transféré, en compagnie d'Alain Ferrandi, à la prison de Borgo (Haute-Corse), comme le gouvernement s'y était engagé. Le dernier membre du commando reste, quant à lui, derrière les barreaux, mais il sera fixé le 23 février prochain sur sa toute dernière demande d'aménagement de peine.

