Grève du 31 janvier : les renseignements craignent une radicalisation du mouvement et des violences

Mobilisation contre la réforme des retraites acte 2. Ce mardi 31 janvier, de très nombreuses manifestations sont attendues un peu partout dans le pays pour montrer son opposition au projet gouvernemental. Du côté du ministère de l'Intérieur, on craint néanmoins que cette mobilisation ne se radicalise et laisse place à des violences.

Ce sont près de 11.000 policiers et gendarmes qui vont donc être mobilisés ce mardi pour encadrer les manifestations. C'est 1.000 de plus que le 19 janvier dernier. Même si ces chiffres ne sont que des estimations, une note du renseignement prévoit "environ 1.000 à 1.200 gilets jaunes et entre 200 et 400 éléments radicaux de l'ultra-gauche".

Pour rappel, la dernière manifestation d'ampleur organisée par les syndicats contre la réforme des retraites s'était déroulée relativement dans le calme. Les quelques éléments radicaux présents n'étaient pas parvenus à perturber de façon significative le cortège. À Paris, seules 38 personnes avaient été interpellées et quelques vitrines avaient été brisées.

Une fois de plus, la mobilisation devrait être importante pour cette deuxième journée de manifestation. Un million de personnes sont attendues dans les rues du pays, dont 22.000 à Marseille et presque 100.000 à Paris. Dans la capitale, le cortège devrait emprunter un itinéraire classique reliant la place Vauban à la Place d'Italie.

