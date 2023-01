PSG-Reims : bien plus inquiétant qu'une "crise de suffisance" pour Paris

Battu à Lens (3-1) le 1er janvier, à Rennes (1-0) le 15, le PSG a encore perdu deux points face à Reims (1-1) en clôture de la 20e journée de Ligue 1, dimanche 29 janvier. Si le leader, qui n'a gagné qu'un match de championnat en 2023 contre Angers (2-0), conserve 3 points d'avance sur Lens et 5 sur Marseille, il ne se rassure pas à deux semaines du 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern au Parc (mardi 14 février).

Est-ce une crise de confiance ? "Non, c'est une crise de suffisance", a commenté l'entraîneur Christophe Galtier. "C'est plus que ça, c'est plus inquiétant que ça, estime de son côté Philippe Sanfourche. La suffisance, ça signifierait qu'il y a tous les ingrédients qui sont présents et qu'il s'agit simplement de changer l'attitude de certains. À mon avis, le mal est plus profond que ça".

Écoutez ses arguments et ceux de Éric Silvestro autour de Christophe Pacaud, et retrouvez en fin de podcast un quizz spécial Marco Verratti avec Grégory Fortune.

