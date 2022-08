On l'a appris lundi soir, deux mineurs, un garçon et une fille, circulant sur une trottinette, sont décédés dans la soirée du lundi 22 août après avoir été percutés par une ambulance privée. Selon nos informations, le conducteur de l'ambulance n'avait presque plus de points sur son permis probatoire et comptait 28 infractions à son nom. Alors, une ambulance a-t-elle le droit de rouler sur une voie de bus ? Quid des trottinettes et si oui à quelle vitesse ?

Concernant les ambulances, Christophe Bougie, vice-président de la fédération nationale des artisans ambulanciers nous explique que "cela dépend d'arrêtés municipaux et préfectoraux qui nous autorisent ou pas à utiliser soit la totalité des voies de bus soit une partie des couloirs de bus dans le cadre d'interventions, notamment sur appel du Samu".

Dans certaines villes, il n'y a pas d'autorisation mais "une tolérance d'utilisation de ces couloirs de bus à l'heure actuelle". Une fois sur un couloir de bus, concernant les excès de vitesse, "on a une tolérance, de 20 ou 30 km/h au-dessus, mais il faut bien prouver que c'est une intervention sur demande du Samu", explique-t-il.

Concernant les trottinettes, elles peuvent rouler sur les voies de bus, mais c'est un peu technique. Les utilisateurs de trottinettes sont tenus de rouler sur des pistes cyclables quand elles existent et quand ça n'est pas le cas, il est possible de rouler sur une voie de bus si elle est répertoriée comme voie cyclable. Dans ce cas, tout est une question de signalisation.

