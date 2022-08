INFO RTL - Accident de trottinette à Lyon : le lourd passif du conducteur de l'ambulance

Le conducteur de l’ambulance qui a mortellement fauché deux mineurs lundi 22 août à Lyon, roulait avec un permis probatoire sur lequel il restait 2 points sur 8. Selon nos informations, cet homme âgé de 36 ans s’était fait retirer son premier permis de conduire en 2019 après avoir perdu tous ses points.

Lors de la consultation du SNPC (système national des permis de conduire), les policiers ont également recensé 28 infractions à son nom (notamment des dépassements de lignes blanches ou des vitesses excessives), il est également connu des services pour avoir roulé sans assurance.

Selon les premiers éléments de l’enquête, lors de l’accident, il était en intervention en soutien au Samu pour se rendre sur une intoxication médicamenteuse, lorsqu’il a emprunté le couloir réservé aux bus. En théorie, cette intervention lui permettait donc d’emprunter cette voie. En revanche, les témoignages divergent quant au fait qu’il aurait ou non actionné ses avertisseurs sonores et lumineux pour signaler sa présence. Enfin, les dépistages alcooliques et stupéfiants pratiqués sur lui juste après l’accident se sont avérés négatifs.

