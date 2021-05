Les disparues de l'A6 : des meurtres inexpliqués

publié le 26/05/2021 à 17:09

Le 20 août 1984, Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, deux cousines de 22 ans, appellent leurs familles en Belgique pour les prévenir de leur arrivée à Mâcon. Elles vont faire du stop pour visiter la région pendant 15 jours. Deux jours plus tard, elles quittent le domicile de leur ami à Mâcon. On ne va plus jamais les revoir. Les parents donnent l'alerte dans les jours qui suivent, mais la police ne recueille aucun témoignage, aucune piste.

Deux ans plus tard, le 14 novembre 1986, Sylvie Aubert, caissière à l'hypermarché Mammouth de Châlon-sur-Saône, quitte son travail à 21h. Elle passe par une petite route avec son vélomoteur pour rejoindre la maison de ses parents à Saint-Loup-de-Varennes. Son père inquiet de ne pas la voir revenir va retrouver le vélomoteur à quelques kilomètres du domicile, ainsi que son sac à main. Une chaussure de Sylvie est également au milieu de la chaussée. Ce n'est pas un accident, mais un enlèvement. Cinq mois plus tard, son corps est retrouvé dans la Dheune.

Le 18 décembre 1986, le corps de Christelle Maillery, 16 ans, est retrouvé dans le local à vélo d'un immeuble du Creusot. Elle a reçu une trentaine de coups de couteau. Le 15 août 1987, le corps de Marthe Buisson, pensionnaire d'un foyer pour l'enfance, est retrouvé le long de l'A6 à hauteur de Saint-Albin. Quinze jours plus tard, à seulement 3 kilomètres de là, Nathalie Maire, employée d'une sandwicherie sur l'aire d'autoroute de Saint-Albin, est retrouvée morte sur son lieu de travail.

Sur cette scène de crime qui s'étend sur 200 kilomètres, 14 femmes ont disparu entre 1986 et 1997 : les disparues de l'A6. C'est l'opiniâtreté des familles et de leurs avocats qui permettra que la quête de la vérité se poursuive.

Nos invités

Corinne Herrmann, avocate de l'association Christelle et co-auteure du livre "Nous, avocats des oubliés : sur la piste des crimes non résolus" aux éditions JC Lattes

Michel Bluzet, père de Virginie Bluzet tuée en 1997

Marie Rose Blétry, mère de Christelle Blétry tuée en 1996 et fondatrice de l'association Christelle

