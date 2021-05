Les disparus du Boscodon : accidents ou crimes ?

et Marie Bossard

publié le 04/05/2021 à 21:10

Le 31 mai 2015, Monique Thibert, 65 ans, quitte son village de Hauteville-Lompnes et se rend dans la région d'Embrun. Elle doit y retrouver une bande d'amis pour une semaine de randonnées. Cette retraitée sportive connaît bien la région. Le lendemain, Monique et ses amis décident d'arpenter un sentier qui mène au sommet du grand Morgon au-dessus du lac de Serre Ponçon.

Le groupe se gare non loin de l'abbaye de Boscodon, marche sans encombre jusqu'au sommet puis décide de rentrer. Monique marche en tête et se trouve trop loin pour voir que le groupe fait une halte derrière elle. Arrivé sur le parking, le groupe de randonneurs n'y retrouve pas Monique. Son téléphone ne répond pas et aucun promeneur qui débouche du chemin ne l'a aperçue. La gendarmerie de Haute montagne est alertée.

Les premières recherches, interrompues à la nuit, ne donnent rien. Elles reprennent le lendemain avec un hélicoptère, des volontaires dont une équipe de pompiers de Hauteville-Lompnes. Mais la densité de la forêt et ses escarpements rendent les recherches difficiles. La thèse du suicide n'est pas retenue pour la disparue. Les gendarmes pensent à un accident. Mais comment expliquer qu'on ne retrouve rien et qu'on ne puisse pas géolocaliser son téléphone ?

Le 6 juillet 2015, l'enquête est close. Deux ans plus tard, le tribunal de Gap rend un jugement pour constater officiellement le décès de Monique Thibert, dont aucune trace n'a été retrouvée. Entre temps, une autre femme s'est évaporée.

Nos invités

Bernard Valezy, vice-président de l’ARPD (l’association l’Assistance et Recherche de personnes disparues) auteur du livre « avis de recherche » chez Massot éditions

Me Felix Allary, avocat des familles de Cédric Delahaye et Laurence Klamm

Annick Aubert, sœur de Monique Thibert

L'ARPD (Assistante et Recherche de Personnes disparues)

Vous pouvez contacter l'ARPD par courrier : Mme Pascale BATHANY, Présidente Nationale. 25 rue de Kerlaboussec, 29160 LANVEOC.

Par téléphone : 06 32 78 29 25 ou par mail : contact@arpd.fr

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.