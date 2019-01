publié le 12/01/2019 à 08:16

C'est l'incompréhension pour Marie. Sa nièce a été mise en examen et placée en détention, soupçonnée d'avoir participé à l'incendie d'un bâtiment de Vinci, au mois de décembre. Cette dégradation qui a eu lieu au péage de Bessan sur l'autoroute A9 dans l'Hérault, l'un des bastions des "gilets jaunes" dans la région. Marie trouve la sanction provisoire disproportionnée.



"C'est sûr que ce n'est pas bien, mais bon c'est une peine un peu lourde (...) Ce n'est pas contre la police, ni contre les gendarmes. Elle se bat pour les gens. Bien sûr qu'il faut qu'elle soit sanctionnée, mais pas de cette façon".

Marie précise d'ailleurs qu'en tant qu'infirmière et mère de famille, sa nièce "n'a jamais eu de souci. C'est quelqu'un qui fait du bien à la société, qui soigne les gens, qui s'occupe des personnes âgées, qui fait du social. Donc je ne comprends pas".

Au total, 35 personnes ont été interpellées pour cet incendie.

